وسائل الإعلام: الغرب يخشى من المجاعة ويبحث عن طريقة لجلب الحبوب من أوكرانيا

وسائل الإعلام: الغرب يخشى من المجاعة ويبحث عن طريقة لجلب الحبوب من أوكرانيا

بروكسل – ذكرت وسائل إعلام أن الاتحاد الأوروبي يخشى من المجاعة في البلدان التي تعتمد على الحبوب، ولهذا فهو يبحث الآن عن إمكانية بحرية للمساعدة في تصدير هذه المنتجات الزراعية من أوكرانيا.

وفقًا لتقارير صحيفة بايس، نقلا عن مصادر”ستعالج قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين الخطر المتزايد للمجاعة في البلدان التي تعتمد على الصادرات الزراعية الأوكرانية.. الاتحاد الأوروبي على استعداد لتعبئة جميع الموارد الممكنة لتسهيل تصدير الحبوب المتراكمة في المستودعات والموانئ الأوكرانية. وحتى النظر في إمكانية تنفيذ مهمة بحرية لمرافقة سفن الشحن من أوكرانيا عبر البحر الأسود”.

وتتضمن مسودة نتائج القمة، مناشدة لروسيا “للسماح بتصدير الحبوب والمواد الغذائية، على وجه الخصوص، من ميناء أوديسا” في أوكرانيا.

وتشير الصحيفة إلى أن مثل هذه العملية محفوفة بخطر كبير بوقوع حوادث محتملة مع الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا لا تتدخل في تصدير الحبوب الأوكرانية، فقد نشأت مشاكل لوجستية بسبب خطأ كييف، حيث قامت قواتها بتلغيم موانئها المطلة على البحر الأسود.

وأضافت وزارة الخارجية أن “الحديث عن منع روسيا المزعوم لتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، وما نتج عن ذلك من عجز في سوق الحبوب العالمية، ما هو إلا تكهنات”.

وقال موظف سابق في ميناء أوديسا البحري لوكالة “نوفوستي” إن أوكرانيا تصدر احتياطيات القمح من منشآت التخزين في ميناء أوديسا عبر طرق بديلة تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من خطورة نقص الحبوب في أوكرانيا نفسها.

المصدر: نوفوستي