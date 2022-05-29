اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها اليوم

اختفاء ظل الكعبة مع تعامد الشمس عليها اليوم

السعودية – وثق فيديو سماء مكة المكرّمة، اليوم السبت، أثناء تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت الظهر بالمسجد الحرام، وهو التعامد الأول للشمس لهذا العام.

وبثت قناة الإخبارية السعودية الرسمية، لقطات مصورة مباشرة لتعامد الشمس على الكعبة، وسط تدفق المعتمرين وزوار بيت الله الحرام.

وعلقت القناة عبر حسابها بـ”تويتر”، قائلة: “لحظة رفع أذان الظهر تتعامد الشمس على الكعبة المشرفة لأول مرة هذا العام”.

ولحظة تعامد الشمس على الكعبة، “تعني أن الشمس تكون بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريبا واختفاء ظل الكعبة تماما وظلال جميع الأجسام في مكة ويصبح ظل الزوال صفرا”، وفق رئيس الجمعية الفلكية بجدة ماجد أبو زاهرة.

وأضاف أبو زاهرة في تصريحات قبيل حدوث الظاهرة، أن التعامد الأول للشمس على الكعبة يحدث بتوقيت 12:18 ظهرا (09:18 ت.غ)، موضحا أن “ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان”.

وبيّن أبو زهرة أن تلك الظاهرة تتكرر مرتين في العام، الأولى في مايو والثانية في يوليو.

المصدر: “سبق”