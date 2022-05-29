مصر – أعلن الجيش المصري، الأحد، مقتل 10 مسلحين، إثر اشتباكات في سيناء شمال شرقي مصر.

وقال العقيد غريب عبد الحافظ، المتحدث باسم الجيش، في بيان، إنه “تم اكتشاف بؤرة إرهابية بشمال سيناء (دون تحديد موقعها) يتحصن بها بعض العناصر الإرهابية حيث تم محاصرتها ومداهمتها”.

وأضاف: “نتيجة لمبادرة تلك العناصر بإطلاق النيران تم الاشتباك معها, وأسفرت أعمال المداهمة عن مقتل 10 منهم”، دون توضيح أعدادهم الإجمالية.

وتابع: “تم العثور بحوزة تلك العناصر على أسلحة وذخائر وقنابل وأحزمة ناسفة، وكميات من مادة (TNT) شديدة الانفجار، وعدد من الأجهزة اللاسلكية )”.

وأوضح أنه “تم التحفظ على جثث تلك العناصر لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم”.

وأشار المتحدث باسم الجيش المصري، إلى “القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب”.

وشهد شهر مايو/أيار الجاري، عودة الاستهدافات المسلحة في سيناء بعد خفوت “العمليات الإرهابية” جراء عملية عسكرية شاملة انطلقت منذ سنوات، وإعلان مصر مؤخرا التوجه إلى التعمير وإعادة المواطنين لمنازلهم.

وفي 11 مايو/أيار الجاري، أعلن الجيش المصري، مقتل 5 عسكريين بينهم ضابط، و23 مسلحا في مواجهات بسيناء شمال شرقي البلاد، بعد 4 أيام من إعلان سابق عن مقتل 11 عسكريا، إثر “إحباط هجوم إرهابي” غرب سيناء، تبناه تنظيم داعش الإرهابي.

الأناضول