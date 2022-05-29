مصر – رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، إن مصر وفرت 130 مليار جنيه كاحتياطي لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وأضاف مدبولي خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن “الاكتفاء الذاتي من القمح واللحوم والدواجن يكفي من 4 إلى 6 أشهر، لذلك تم توفير السلع من المخزون، المواطن لم يشعر بأي نقص في أي سلعة، حتى هذه اللحظة، أما زيادة الأسعار كانت بسبب تكاليف الإنتاج، ولن نحمل الزيادة الحقيقة ع المواطن”.

من جانب آخر، أكد مدبولي خلال كلمته على هامش توقيع مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة”أن مصر قادرة على مواجهة الأزمات الحالية”.وشكر مدبولي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، على توجيهه بإنشاء صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات مبادرة الشراكة بين مصر والأردن والإمارات.

وأضاف أن مصر “اهتمت بإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، بالتركيز على تحقيق طفرة كبيرة في عدة مجالات، أهمها البنية الأساسية والاقتصاد”.

وأردف مدبولي: “نذكر أنفسنا بأن وثيقة التعاون الثلاثي سيتبعها مجهود كبير يتوجب علينا جميعا بذله خلال الفترة المقبلة من أجل الإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة، مؤكدًًا أن وثيقة اليوم ترفع ثقف الآمال والطموحات لدى كل الشعوب العربية”.

المصدر: وسائل إعلام مصرية