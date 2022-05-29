الولايات المتحدة – ارتفعت اسعار الذهب، امس وتتجه لتسجيل مكاسب لثاني أسبوع، مستفيدة من ضعف الدولار، مع انحسار تأثير محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأمريكي، والذي جاء متوافقا مع توقعات الأسواق لجهة تشديد السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 7:30(ت.غ)، جرى تداول المعدن الأصفر في التعاملات الفورية عند 1857.08 دولار للأوقية، بارتفاع 6.26 دولار أو بنسبة 0.34 بالمئة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 7.3 دولار أو بنسبة 0.38 بالمئة، إلى 1855.3 دولار للأوقية.

ويتجه المعدن النفيس لتسجيل مكسب اسبوعي نحو 0.2 بالمئة لثاني أسبوع على التوالي.

والأربعاء، نشر الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) محضر اجتماع لجنته للسياسة النقدية، والذي عقد يومي 3 و4 مايو/أيار الجاري، والذي جاء فيه أن جميع أعضاء اللجنة يؤيدون رفع أسعار الفائدة مرتين بواقع نصف نقطة مئوية في كل مرة، في يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين.

وجاء المحضر موافقا لتوقعات الأسواق بشأن توجهات المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة في مسعى لكبح معدل تضخم هو الأعلى في 40 عاما.

ومن شان رفع اسعار الفائدة تقليل جاذبية الذهب، الذي يستخدم أداة تحوط من التضخم ولا يدر عائدا، لكن ضعف الدولار وتخوف المستثمرين من تصاعد الأزمة الأكرانية تغلبت على العوامل المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة.

والجمعة، انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الامريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية منافسة، بنسبة 0.19 بالمئة إلى 101.66 نقطة.

ويتجه الدولار لتسجيل خسارة أسبوعية بأكثر من واحد بالمية.

والدولار الضعيف يقلل كلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى.

الأناضول