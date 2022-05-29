ليبيا – أجرى نائب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان سالم الزادمة اتصالًا هاتفيًا مع علي عبدا لجليل عميد بلدية زلة، للاطمئنان على سلامة المواطنين والمزارعين، ومعرفة النتائج الأولية حول حادثة الحريق في إحدى المزارع ببلدية زلة.

الزادمة وعد بحسب مكتبه الإعلامي بتوفير سيارة إطفاء حرائق بشكل عاجل لبلدية زلة، معطيًا تعليماته بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب اندلاع الحريق، وضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث، وكذلك لحصر الخسائر وتعويض المتضررين، وتوفير الدعم اللازم للمزارعين لإعادة زرع أعداد كبيرة من شجر النخيل وغيره من الأشجار المثمرة.