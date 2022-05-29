ليبيا – تساءل أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي عن القوة القانونية التي تتيح لمحافظ المصرف المركزي حق الاعتراف بحكومة عبد الحميد الدبيبة.

الزايدي تابع في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” “حكومة الدبيبة التي سحبت منها الثقة وانقضت مدة توليها في موعد الانتخابات الملغية بالقوة القاهرة وتمنعه من الاعتراف بالحكومة التي شكلها مجلس النواب، وحظيت بدعم واسع في ليبيا في الشرق والجنوب وجزء كبير من الغرب.

وأضاف: “ذلك يقود إلى التساؤل: من يمتلك فعليًا القرار السيادي في ليبيا؟”.