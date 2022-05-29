ليبيا – قال أستاذ القانون الليبي محمد الزبيدي إن العواصم تحدد في نصوص الدساتير وأن الإعلان الدستوري الحالي لا يحدد عاصمة الدولة.

الزبيدي أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إلى أن الأمر لا يحتاج لأي تشريع قانوني، وأن الحكومة المكلفة من قبل البرلمان يمكنها ممارسة عملها من سرت وإعلانها العاصمة، إذ لا يوجد أي إشكال قانوني يحول دون ذلك.

وأوضح أن العائق أمام نقل العاصمة إلى سرت أن ذلك لن يكون ذا جدوى كبيرة في ظل وجود المؤسسات المالية ومؤسسة النفط والمصرف المركزي في العاصمة طرابلس.

ولفت إلى أن العديد من الدول تُصر على الإبقاء على حكومة عبد الحميد الدبيبة في الحكم الأمر الذي يصعب مهمة الحكومة الجديدة.