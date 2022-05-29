العراق – أفادت خلية الإعلام الأمني في العراق في بيان، يوم الأحد، إن القوة الجوية دمرت وكرا يستخدم من قبل الإرهابيين في منطقة زرلوك في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى.

وأفادت الخلية بأن طائرات F-16 العراقية وجهت خمس ضربات على هذا الوكر في منطقة زرلوك في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى مما أدى إلى تدمير هذا الوكر بالكامل.

وأوضحت أن قوة مشتركة من لوائي المشاة 53 و2 شرعت في تفتيش مكان الضربات وعثرت على 3 جثث لعصابات “داعش”، كما ألقت القبض على المدعو “ع. إ” ما يسمى المسؤول العسكري في التنظيم، وعثرت على دراجة نارية وبندقيتين.

كما استطلعت القوة المكان المستهدف الذي دمر بالكامل وما زالت عملية التفتيش مستمرة.

وقالت إن “أبناء العراق الغيارى في جهاز المخابرات الوطني العراقي دأبوا على العمل بهمة عالية وبمهنية وفق الخطط التي أعدت من قبل قيادات هذا الجهاز لرصد ومتابعة بقايا الإرهاب”.

وأكدت الخلية في بيانها أنهم “لم يتوقفوا عن هذا العمل بأصعب الظروف والأوقات، وها هم اليوم وبالتنسيق والمتابعة مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة يزودون الشجعان في قيادة القوة الجوية العراقية بمعلومات غاية الدقة عن وكر مهم عبارة عن كهف يستخدم من قبل الإرهاب”.

وشددت في ختام البيان على “أن القوات الأمنية كانت لها صولات وجولات في الحفاظ على تراب هذا الوطن ولم يثنيهم أي شي عن تعزيز الأمن والاستقرار في ربوع بلاد وادي الرافدين الذي لا يعرف رجاله إلا لغة النصر”.

المصدر: RT