تركيا – علن البنك المركزي التركي، امس تثبيت سعر الفائدة عند 14 بالمئة على عمليات إعادة الشراء “الريبو”، لأجل أسبوع.

جاء ذلك في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، برئاسة محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو، في العاصمة أنقرة.

وأفاد البيان أن المخاطر الجيوسياسية التي تحولت إلى صراع، وتأثيرات جائحة كورونا، أبقت المخاطر السلبية على النشاط الاقتصادي العالمي وتسببت في زيادة حالات عدم اليقين.

وأضاف أن الارتفاع الأخير في التضخم تأثر نتيجة زيادة أسعار الطاقة العالمية والغذاء الناتجة عن الصراعات الساخنة، بالإضافة إلى اضطرابات عمليات العرض وزيادة الطلب.

وأكد أن البنك المركزي سيواصل بحزم استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير لانخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5 بالمئة على المدى المتوسط، ​بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.

يذكر أنه في 16 ديسمبر/ كانون الأول 2021، خفض المركزي التركي سعر الفائدة من 15 إلى 14 بالمئة على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع، واستمر في تثبيته عند 14 بالمئة حتى الآن.

الأناضول