ليبيا- أقامت إدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة في وزارة التربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال حملة “أمهات أطفال التوحد” بالشراكة مع نقابة المعلمين أبو سليم.

يان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أكد احتضان مدرسة “ميمونة بنت الحارث” في مراقبة التربية والتعليم أبو سليم فعاليات الحملة التي حضرها الوزير موسى المقريف الذي أعرب في كلمة له بالمناسبة عن دعمه واهتمامه بكل الفئات والشرائح من دون تفرقة أو تمييز.

وبحسب البيان شدد المقريف على وجوب استمرار إقامة مثل هذه البرامج وورش العمل وصولا لمراقبات التربية والتعليم في كامل التراب الليبي بدعم من الوزارة.