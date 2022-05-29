ليبيا – التقى المترشّح الرّئاسي عارف النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا اليوم الأحد مرئيًا سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للنايض المستجدّات الأخيرة المقلقة على الساحة الليبية، وسُبل تجاوز الأزمة السياسية الحالية، وضمان حماية المواطنين وتقديم الخدمات لهم، والسير قدمًا بالعملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.

كما تناول اللقاء النقاش حول النّقاط العشر التي قدّمتها مبادرة (تكتّل إحياء ليبيا) لتجديد الشّرعيّة سلميًّا في ليبيا.

يشار إلى أن أبرز مضامين المبادرة دعت إلى المحافظة على وقف إطلاق النار وإعادة تفعيل لجنة الـ10 العسكرية المشتركة والترتيب لانعقادها بشكل دائم واستئناف تصدير النفط والغاز والاكتفاء بالإنفاق من موارد الدولة على المرتبات والضروريات الغذائية والدوائية وما يتعلق بالطاقة وإجراء الانتخابات.