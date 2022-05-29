الولايات المتحدة – تراجع العجز التجاري السلعي للولايات المتحدة في أبريل/ نيسان الماضي 20 مليار دولار أو بنسبة 16 بالمئة، نزولا من مستوى قياسي سجل في مارس/ آذار السابق له، حسبما أظهرت بيانات حكومية صدرت الجمعة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، في تقرير، إن العجز في الميزان التجاري السلعي للبلاد، تراجع في أبريل إلى 105.9 مليارات دولار، بعدما وصل أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس، مسجلا 125.9 مليار دولار.

وأرجعت الوزارة انخفاض العجز إلى تراجع ملموس في الواردات، قابله ارتفاع في الصادرات.

وفقا للبيانات الجديدة، صدرت الولايات المتحدة سلعا إلى العالم بحوالي 173.9 مليار دولار في أبريل، بزيادة 5.2 مليارات دولار مقارنة بصادراتها في مارس.

في المقابل، قالت الوزارة إن الواردات الأمريكية من السلع بلغت 279.9 مليار دولار في أبريل، بانخفاض 14.8 مليار دولار عنها في مارس.

الأناضول