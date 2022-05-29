روسيا – أظهرت بيانات أن أسعار الجملة للحنطة السوداء انخفضت بحلول 20 مايو الجاري بنسبة 13% خلال فترة شهرين لتصل إلى 81.32 ألف روبل للطن.

وجاء ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة “كوميرسانت” الروسية نقلا عن بيانات من معهد دراسات السوق الزراعية (IKAR)، وعن أسباب التراجع تمت الإشارة إلى انخفاض الطلب بعد عمليات شراء في بداية الأزمة الأوكرانية.

وللمقارنة، فإن سعر الحنطة السوداء (غريتشكا) بلغ في نهاية مارس الماضي مستوى 93.25 ألف روبل للطن، ما يعني أن السلعة انخفضت بحلول 20 مايو الجاري بنسبة 13% إلى 81.32 ألف روبل للطن.

وسعر السلعة في 20 مايو 2022 قريبا من السعر الذي كان في نوفمبر الماضي.

ووفقا للمشاركين في السوق، فقد صدرت روسيا في الفترة من يوليو 2021 إلى منتصف مايو 2022 نحو 71 ألف طن من الحنطة السوداء، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 33.6% مقارنة بالموسم السابق.

وعن أسباب تراجع صادرات السلعة، قالت نائبة المدير العام لـIKAR إيرينا غلازونوفا إن انخفاض الصادرات قد يكون بسبب صعوبات لوجستية، فضلا عن أسعار أكثر جاذبية للحنطة السوداء في السوق المحلية.

المصدر: تاس