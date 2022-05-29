ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن ما حدث في اجتماعات القاهرة مخالف للإعلان الدستوري الثاني عشر، مشيرًا إلى أنه كان من الأولى من مجلسي النواب والدولة الرجوع إلى نتائج الغردقة وتفعيل قانون الاستفتاء على مشروع الدستور.

اوحيدة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب لعدالة والبناء، أوضح أن المجلسين غير مختصين بهذا الإجراء والخطوة غير صحيحة ولم تبن على أساس دستوري سليم وستكون عرضة للطعن قضائيًا.

ولفت إلى أن اللجنة المشتركة للمجلسين لم تتطرق إلى نقاط الخلاف الجوهرية، ولا يوجد أي اتفاق حقيقي.

وحول الاجتماع الذي دعت إليه رئاسة المجلس في مدينة سرت المزمع انعقاده الثلاثاء المقبل، أشار اوحيدة إلى أن نجاح هذه الاجتماع مرهون بمدى استجابة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وسينعكس ذلك على مصير الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاآغا.