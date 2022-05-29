 تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /29.05.2022/ – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي تنفيذ مهام عمليته الخاصة في أوكرانيا من خلال استهداف مواقع البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية في أنحاء البلاد والمضي قدما في تحرير أراضي دونباس.

ميدانيا..

  • الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة “سو25” وتدمير مراكز تجمع ومستودعات عسكرية أوكرانية
  • روسيا تمدد حظر الطيران بجنوب أراضيها حتى 6 يونيو القادم
  • مسؤول: منطقة زابوروجيه قد تقترح على روسيا تشغيل مطارها العسكري والقاعدة البحرية
  • سلطات منطقة زابوروجيه: أوكرانيا علقت تجارتنا مع روسيا بمليارات الدولارات
  • استهداف مواقع عسكرية أوكرانية بمدفع “مالكا 2S7M” الروسي

تداعيات العملية العسكرية وأصداؤها..

  • سيناتور روسي: ماكرون وشولتس قلقان بشأن مصير مجرمي الحرب في دونباس
  • بوتين وفوتشيتش يبحثان الملف الأوكراني والوضع حول كوسوفو
  • قراء فرنسيون يسخرون من ماكرون وشولتس بعد مطالباتهما الموجهة إلى بوتين
  • السفير الروسي لدى لندن: أعمال بريطانيا تساعد في إطالة أمد النزاع بأوكرانيا
  • زاخاروفا: تصريحات شولتس حول تعدد الأقطاب في العالم انتحال
  • شينزو آبي: مواقف زيلينسكي تسببت في الصراع بأوكرانيا
  • جنرال صيني سابق يحذر من صراع عسكري باستخدام أسلحة نووية
  • قائد عسكري سابق: الولايات المتحدة منعت بولندا من إرسال عسكرييها إلى أوكرانيا
  • ترامب يحذر من حرب عالمية ثالثة على خلفية الصراع في أوكرانيا ويدعو للمفاوضات
  • ترامب: الروبل الروسي أصبح الآن أقوى من أي وقت مضى بسبب أسعار النفط
  • بلومبيرغ: المفوضية الأوروبية تدعو إلى تأجيل حظر النفط الروسي
  • “بلومبيرغ”: دول أوروبية جديدة مستعدة للاستجابة لمطالب بوتين بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل
  • وسائل إعلام: انضمام أوكرانيا سريعا إلى الاتحاد الأوروبي لن يكون في مصلحة بروكسل
  • نائب أوكراني سابق: على بوروشينكو أن يطلب من بوتين اللجوء السياسي إلى روسيا

 

المصدر : RT