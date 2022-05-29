أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي تنفيذ مهام عمليته الخاصة في أوكرانيا من خلال استهداف مواقع البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية في أنحاء البلاد والمضي قدما في تحرير أراضي دونباس.
ميدانيا..
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تداعيات العملية العسكرية وأصداؤها..
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المصدر : RT