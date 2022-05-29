السعودية – شهدت مدينة جدة غربي السعودية، انطلاق مناورة عسكرية لضمان سلامة الممرات البحرية في البحر الأحمر، بمشاركة 5 دول مشاطئة للبحر، وطائرات “الأباتشي” لأول مرة.

جاء ذلك بحسب بيان وتصريحات لقائد تمرين الموج الأحمر، اللواء يحيى عسيري، نقلتهما قناة الإخبارية السعودية.

وأفاد البيان بأن “مدينة جدة، شهدت اليوم الأحد، انطلاق تمرين الموج الأحمر 5 الذي ينفذه الأسطول الغربي بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر”.

وأضاف البيان أن “الدول المشاركة هي: مصر والأردن والسودان وجيبوتي واليمن، إضافة إلى القوات الجوية الملكية السعودية وحرس الحدود والقوات البرية”، دون تحديد مدة المناورة وعدد القوات المشاركة بها.

وفي مقابلة مع “الإخبارية”، قال عسيري إن “التمرين يشهد لأول مشاركة طائرات الأباتشي (الأمريكية)”.

وأعرب عن أمله أن تشهد “النسخ المقابلة من التمرين، تطورا أكثر بحسب الوحدات الداخلة للخدمة”.

وأضاف: “لا أحد يستطيع القيام بالعمليات بمفرده ولكن لا بد من العمل مع جميع الجهات الأخرى في القوات المسلحة”.

ومطلع يناير/ كانون الثاني 2019، استضافت السعودية بمياهها الإقليمية في البحر الأحمر النسخة الأولى من المناورة “الموج الأحمر”، بمشاركة الدول الخمسة ذاتها

وفي الشهر نفسه من العام التالي، أعلنت الرياض، توقيع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بهدف حماية أمن ممرات البحر الأحمر.

ويشمل تحالف الميثاق كل من السعودية والسودان وجيبوتي والصومال وإريتريا ومصر واليمن والأردن.

الأناضول