فرنسا – توج فريق ريال مدريد بلقب بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب ليفربول إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة النهائية التي جرت بينهما يوم السبت، على ملعب “فرنسا” الدولي.

ويدين فريق ريال مدريد بالفضل في انتصاره لجناحه البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد “الذهبي” له، بحلول الدقيقة 59 من زمن اللقاء، على ملعب “Stade de France”، بعد متابعة لكرة سددها الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، لاعب خط وسط الفريق الملكي.

كما يعود الفضل في فوز ريال مدريد لحامي عرينه العملاق البلجيكي، تيبو كورتوا، الذي أنقذ مرماه في أكثر من مناسبة، بتصديه لعدة تسديدات وفرص محققة للتسجيل، وخاصة لتلك التي اتيحت للنجم المصري محمد صلاح، جناح “الريدز”.

وتم اختيار تيبو كورتوا بالذات، كأفضل لاعب في المباراة، بسبب الأداء الرائع الذي قدمه على مدار الشوطين.

وأحرز ريال مدريد لقب دوري الأبطال للمرة الـ14 في تاريخه، وابتعد في صدارة الأكثر تتويجا بالبطولة القارية المرموقة “التشامبيونز ليغ”، بفارق 7 ألقاب عن نادي ميلان الإيطالي.

بينما توقف رصيد فريق ليفربول عند 6 ألقاب في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويتقاسم المركز الثالث مع نادي بايرن ميونخ الألماني.

المصدر: RT