فرنسا – حصد مقطع فيديو لزرافة مصنوعة من الشوكولاته نشر على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي على 80 مليون مشاهدة.

واستحوذ الشيف أموري غويتشون، الفنان الفرنسي المتخصص في صناعة الحلويات، على الكثير من إيماءات الإعجاب في أكبر ابتكار له حتى الآن لمنحوتة واقعية بحوافر.

وكتب غويشتون مشاركا أحدث أعماله الفنية على “إنستغرام”: “بارتفاع 8.3 قدم ووزن بلغ 160 رطلا يعد هذا بالتأكيد أكبر صنع شوكولاتة لي على الإطلاق!”.

وأضاف “لقد استغرق الأمر 7 أيام وجعلني أتوصل إلى بعض التقنيات الجديدة من أجل تحقيق هذه النتيجة النهائية”.

وأفاد بأنه من الصعب تصديق أنه يمكنك إنشاء الكثير باستخدام شوكولاتة 100٪ فقط!

واختتم تدوينته بالقول: “ما الحيوان الذي يجب أن أصنعه بعد ذلك؟”.

المصدر: RT + وسائل إعلام