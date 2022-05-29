روسيا – توج فريق سبارتاك موسكو بلقب بطل مسابقة كأس روسيا لكرة القدم، على حساب جاره دينامو، إثر فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الأحد.

وسجل ثنائية سبارتاك موسكو كل من المهاجمين، الروسي ألكسندر سوبوليف، والهولندي كوينسي بروميس في الدقيقتين (10 و72) على الترتيب.

بينما سجل لاعب خط الوسط أرسين زاخاريان هدف فريق دينامو الوحيد في الدقيقة 55 من زمن اللقاء، وأضاه زميله دانييل فامين فرصة ذهبية لإنقاذ فريقه من الهزيمة في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بإهداره ركلة جزاء.

وأحرز سبارتاك موسكو بذلك لقب بطل كأس روسيا للمرة الأولى منذ عام 2003، والرابعة في تاريخه، ويتقاسم المركز الثالث مع زينيت بطرسبورغ.

بينما يحمل لوكوموتيف موسكو الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب بواقع 9 ألقاب، ويليه تسيسكا موسكو، في المرتبة الثانية برصيد 4 ألقاب.

أما دينامو موسكو فقد رفع كأس روسيا مرة واحدة فقط في تاريخه، وكان ذلك في عام 1995.

المصدر: RT