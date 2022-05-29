سوريا – أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، قانونا جديدا يجيز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة، وذلك بهدف “الحفاظ على الكوادر الخبيرة والكفاءات المصرفية”.

ونص القانون الذي حمل رقم 24: “بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-10-1443 هـ الموافق 22-5-2022 م.. يصدر مايلي: المادة 1 يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية المحددة بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2007 والمعدلة بموجب أحكام المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 89 لعام 2010 للجهات المشمولة بأحكامه من 2.5% إلى 10%.

المصدر: RT