ليبيا – اعتبر مندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم أنه الآن أصبح الصراع على مائدة المفاوضات سواء عن بعد أو قرب.

شلقم أشار وفقًا لما نقلته شبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى أن هناك مفاوضات في مصر؛ لإيجاد قاعدة دستورية وتعديل المادة 12.

وقال إنه ليس جديدًا في ليبيا تواجد حكومات في مدن مختلفة، ولكن في النهاية سيتم الوصول لحل سياسي بحسب تعبيره.

وأكد على أن المواجهات العسكرية أصبحت مرفوضة من المسلحين قبل المواطنين العاديين، مشددًا على أن المجتمع الدولي في هذه الظروف يرفض أي اتجاه للسلاح.