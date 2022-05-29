ليبيا – أكد تقرير إخباري لموقع أخبار “عرب نيوز” الدولي مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في مصر في مبادرة إعادة بناء ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن رئيس الهيئة عبد المنعم التراس أن الأخيرة ستشارك مع شركاتها ومصانعها المختلفة في هذه المبادرة مضيفا بالقول:”تؤمن الدولة المصرية بضرورة القيام بواجبها الوطني في دعم الأشقاء في ليبيا”.

وتابع التراس قائلا:”أجرى مندوبون من الحكومة المصرية زيارات استكشافية في ليبيا لتحديد القطاعات ذات الأولوية التي يمكن للشركات في مصر العمل فيها في إطار خطط إعادة الإعمار” في وقت أشار فيه علي القطراني نائب رئيس حكومة الاستقرار لأهمية هذه الخطط.

وبحسب القطراني فإن إعادة الإعمار أولوية بالنسبة لحكومة الاستقرار التي ستدعم جميع الشركات الراغبة في المشاركة فيما تطرق التقرير لما قاله رئيس مجلس إدارة نقابة المهندسين المصرية طارق النبراوي عن توقيع بروتوكول تعاون مع النقابة العامة للمهن الهندسية الليبية لتبادل الخبرات.

ترجمة المرصد – خاص