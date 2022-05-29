فلسطين – استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بمقر إقامته في العاصمة الأردنية عمان، مساء اليوم السبت، سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري.

وأعرب عباس عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته الكبير لمواقف المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك المؤسس، وصولا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وشُكر فلسطين حكومة وشعبا للسعودية وشعبها الأصيل على دعم قضايا أمتها، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية.

ومن ناحيته أكد السفير السديري، مواقف المملكة الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشددا على حرص خادم الحرمين وولي عهده على تقديم الإمكانيات السعودية المتاحة لخدمة القضية الفلسطينية على الصعد كافة.

ودعت حركة “حماس”، في وقت سابق من اليوم السبت، الشعب الفلسطيني إلى النفير العام يوم غد الأحد، وشد الرحال والرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد أكد أن “مسيرة الأعلام الإسرائيلية ستقام كما أقيمت سابقا ووفق المسار التي تم تحديده، مثلما تمت إقامتها منذ عشرات السنين”.

المصدر: وفا