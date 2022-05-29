ليبيا – سلط تقرير ميداني نشره القسم الإنجليزي بشبكة الجزيرة الإخبارية القطرية الضوء على معالم مدينة غدامس المعروفة بـ”لؤلؤة الصحراء” المبنية حول واحة.

التقرير الذي تابعه وترجمته صحيفة المرصد أكد أن غدامس الواقعة على بعد 600 كيلومتر جنوب غرب العاصمة طرابلس كانت القوافل تمر بها وبمجرد العثور على نبع المياه فيما استقر الناس بعدها وازدهرت المنطقة وأصبحت مركزا اقتصاديا للتجارة.

ووصف التقرير زقزقة الطيور التي استقبلت القائمين عليه لحظة دخولهم لأحد الأقواس الطينية المؤدية إلى المدينة القديمة بمقولة:”كنا في انتظارك” مبينا إن الحال في غدامس القديمة شأنها شأن باقي أنحاء ليبيا ليس على ما يرام رغم أنها تعد من مواقع التراث العالمي لـ”يونسكو” إلا أنها من المعالم المهددة بالانقراض.

ونقل التقرير عن الصحفي عبد الله موسى قوله:”تفاجأ أهالي غدامس وعانوا بشدة بسبب قرار يونسكو وضع المدينة القديمة على قائمتها المهددة بالانقراض” فيما بين التقرير إن المشكلة تكمن في أن المدينة تعتمد بشكل كبير على السياحة في دعم اقتصادها المحلي.

وأضاف التقرير إن العديد من الاجتماعات تم عقدها بين المسؤولين المحليين و”يونسكو” على مر السنين إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم تغيير القرار قريبا فيما قال موسى:”سيشعر السائحون الأوروبيون بأمان أكبر للسفر إلى غدامس إذا كانت خارج القائمة”.

ويمتلك المرشد السياحي خالد الحاج مقهى في المدينة القديمة مزين بالحلي التقليدية الملونة والغلايات العتيقة فيما توجد مدرسة قديمة للبنات على عملة ليبيا من فئة الـ20 دينار في وقت يتم فيه إعداد الشاي على الفحم فيما أتى السواح سابقا من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وجميع أنحاء أوروبا وحتى الولايات المتحدة.

وقال الحاج:”الأميركيون يدفعون بسخاء والآن المقهى الخاص بي فارغ” في وقت بين فيه التقرير إن آلاف السياح الأجانب اعتادوا القدوم والزيارة إلا أنهم ابتعدوا الآن ولأكثر من عقد من الزمان لأسبابا تتعلق بعدم الاستقرار والحرب فالمدينة المزدهرة سابقا أصبحت أزقتها الضيقة الآن مهجورة في معظمها.

وأضاف التقرير إن المشي في هذه الأزقة يجعل القائم به يشعر بالتاريخ إذ تخفي الجدران المتصدعة القديمة قصصا عن شعب مزدهر فيما بينها وصولا إلى الواحة الجوهرة التي تمثل تاج المدينة وعنها يقول الحاج إن عمرها سبلغ 4 آلاف سنة في الأقل.

وأوضح التقرير إن الواحة المعروفة باسم “غسوف” تبث الحياة في المدينة القديمة منذ قرون عبر 5 أنفاق مائية إذ تمتد في جميع الأنحاء لتزويد المنازل والمساجد والمزارع مؤكدا تصميم كل شيء في غدامس للتخفيف من صعوبات العيش في الصحراء.

وأضاف التقرير إن إدارة المياه والأزقة الطويلة والمظلمة تساعد على الحفاظ على البرودة بالنسبة للسكان مؤكدا إن المدينة نجت من كل تبعات الخضوع للإمبراطوريات الرومانية والبيزنطية والإسلامية وبقفيت رغم اختفاء الأخيرة إلا أنها تحتاج لمزيد من الاهتمام والتمويل غير المتوقع حاليا.

ونقل التقرير عن القائمين عليه تنقلهم في المدينة بالقرب من مدرسة قديمة مطلية باللون الأبيض وتتألق في الشمس وأمامها تم لقاء إبراهيم مالك العامل بهيئة التنمية العمرانية في غدامس المعنية بالحفاظ على المدينة القديمة فيما أخرج من جيبه ورقة الـ20 دينار وقال:”هل لاحظتم هذا المكان؟”

وتابع مالك بالقول:”مدرسة البنات هذه هي واحدة من أقدم المدارس في شمال إفريقيا وقد رممناها مؤخرا ولكن لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به فغدامس هي واحدة من أقدم المدن في العالم والحفاظ على المدينة أمر مهم للبشرية جمعاء وليس فقط ليبيا”.

وبحسب بالتقرير قدم مالك شرحا بشأن جميع المواقع التاريخية في ليبيا التي تعاني بسبب قلة الاهتمام إلا أن وجود غدامس في وسط الصحراء يستحق عناية خاصة إذ لم يعط المسؤولون الأولوية للسياحة مع نقص التمويل مضيفا بالقول:”كل عام نقدم الميزانية الخاصة بنا ونتلقى 1% مما نطلبه ونفعل ما في وسعنا بهذا القليل”.

وصادف القائمون على التقرير خلال تعمقهم أكثر برفقة الحاج منزلا سقط نتيجة لهطول الأمطار ولم يبق منه سوى الركام فيما قال المرشد السياحي بحزن إن هناك مبان ذات حال أسوأ بكثير في الأزقة الوعرة الطويلة والمضطربة عبر المدينة القديمة.

وأضاف التقرير إنه في الكثير من الأحيان يتم المرور بأماكن مظلمة للغاية ما يحتم فتح مصابيح الهواتف النقالة فيما تم رؤية مجموعة منازل تم تسويتها بالأرض بشكل كامل بعد أن تعرضت لغارة جوية في العام 1943 أثناء الحرب العالمية الثانية ولم تفكر أي حكومة منذ ذلك الوقت في تجديدها.

وتابع التقرير أن الأمر المتمثل بعدم القدرة على إعادة بناء كل شيء بعد الحرب مرير ورسالة كئيبة يجب التفكير فيها في حال النظر لواقع المدن الساحلية فيما قال الحاج:”نأمل فقط في الاستقرار وأنا متفائل بالمستقبل لكنني آمل بعد كل هذه السنوات ألا ينسانا الناس”.

ترجمة المرصد – خاص