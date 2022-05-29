إنجلترا – وجه المهاجم السنغالي، ساديو ماني، رسالة لجماهير فريقه ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، ومدربه الألماني يورغن كلوب، عقب الهزيمة في دوري أبطال أوروبا، في إشارة لقرب رحيله عن “الريدز”.

وينتهي عقد ماني (30 عاما) مع ليفربول في صيف 2023، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

وقال ماني في تصريحات نقلها موقع “فوتبول لندن” الإنجليزي، عقب الهزيمة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد: “نشعر بالإحباط. كانت مباراة خادعة. أود أن أشكر الجماهير التي كانت رائعة كالعادة”.

وواصل “أريد أن أشكرهم على كل شيء، وأن أشكر المدرب كلوب وأتمنى لهم كل النجاح في العالم”.

وجاءت رسالة ماني لتبدو وداعية لليفربول ومدربه، خاصة في ظل التقارير التي سبقت لقاء ريال مدريد، بشأن اقترابه من بايرن ميونخ الألماني، ليزيد أحزان أنصار “الريدز”.

وزعمت بعض المصادر أن قيمة الصفقة ستبلغ 30 مليون يورو، بالإضافة إلى المتغيرات، وأن المهاجم السنغالي كان ينتظر خوض النهائي لحسم مستقبله.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “قرر ساديو ماني الرحيل عن ليفربول هذا الصيف”.

وأضاف: “ماني مستعد لخوض تجربة جديدة بعد سنوات عديدة مميزة مع الريدز، سينقل ماني رغبته لمسؤولي ليفربول، ويعد بايرن ميونخ منافسا قويا على الصفقة، لكن لم يحسم أي شيء حتى الآن”.

يذكر أن ساديو ماني انضم إلى صفوف ليفربول قادما من ساوثهامبتون في صيف 2016، وخاض 269 مباراة نجح خلالها في تسجيل 120 هدفا وصنع 48، وحقق 6 ألقاب هي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2019، والدوري الإنجليزي في 2020، وكأسي الرابطة والاتحاد في 2022.

المصدر: وكالات