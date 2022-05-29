ليبيا – وضعت مديرية أمن بنغازي خطة مُحكمة للقضاء على ظاهرة التسول والتي لوحظ انتشارها في العديد من ميادين وشوارع المدينة.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الغرفة الأمنية بنغازي العميد نوري الساعدي مع رئيس غرفة العمليات الرئيسية العقيد سالم الهدار، وعن الإدارة العامة للدعم المركز العقيد رمضان المقصبي، وعن جهاز الظواهر السلبية الرائد معتز زقلام، بحضور معاون قسم شرطة النجدة المقدم جمعة بلال، ورئيس قسم التمركزات الأمنية الرائد عمر البشيتي، ورئيس وحدة الشرطة النسائية النقيب فوزية الحسناوي.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.