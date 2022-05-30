ليبيا – علق السياسي التركي فراس أوغلو على تقرير خبراء الأمم المتحدة حول تورط مرتزقة الفاغنر في انتهاك القانون الدولي في ليبيا، معتبرًا أن الدلالات ليست بعيده عن كل المشاكل المرتبطة بروسيا الآن والحرب الروسية الأوكرانية والحرب الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، فهذه الأمور والملفات ستفتح حتى ملفات أخرى قادمة ربما في سوريا أو غيرها عن طريق تركيا.

أوغلو قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد: إن الوضع في ليبيا معروف من السابق وروسيا لم تخرج منه وما زالت موجودة، ورغم كل التطورات التي حصلت في الفترة الماضية كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد كسب كل ما يمكن كسبه من روسيا الاتحادية، وهناك صراع كبير خاصة أن تركيا لاعب مهم في الملف الليبي.

وبيّن أن الصحافة الأمريكية لا تهول الأمر ولا بد أن هذه المعلومات موجودة، ولكن لا يعلم كميتها ومصداقيتها، معتقدًا أنها موجودة وبدأت تطرح الآن.

ولفت إلى أن ليبيا أمام محاولة فعلية مستمرة من قبل روسيا للبقاء أكثر والتمدد في ليبيا، على اعتبار أنه قرار استراتيجي في أفريقيا ككل؛ لأن القارئ للاستراتيجية الروسية الحالية الآن يجدها استراتيجية توسعية واضح حتى حربها في أوكرانيا في هذا السياق.

كما أضاف: “لا أظن أن روسيا ستنسحب وكذلك تستخدم أدوات خارجة عن القانون ولا يمكن محاسبتها، لذلك عندما تضع ألغامًا وأسلحة محرم استخدامها لا تتكلم عن جيش نظامي بل نتكلم عن مؤسسة أمنية تقاتل لحسابات مالية. كيفية التعامل القادم الآن من قبل الولايات المتحدة الامريكية في ليبيا أظن للآن ربما الخطوط الحمراء لم تخترقها روسيا، بشكل يؤذي المصالح الأمريكية. ونظن أن الخطوط تؤذي نوعًا ما النفوذ الفرنسي، لكن إذا تجاوزت الامور أكثر من ذلك أظن هذه ربما الخطوط الحمراء، الأمور الأمنية والتوزع، ما يهم الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة على السواحل الأفريقية، وعلاقتها في الدول في الشمال الأفريقي أو الدول التي تطل على مياه المحيط في الغرب علاقات قوية، لكن أظن الآن اللعبة ممكن أن تكون بدعم الأمريكان للفرنسيين في مسألة مالي”.

وتابع: “المواجهة يعني الروس، ونتكلم عن الفاغنر، لماذا فرنسا لم تواجهها في مالي وقررت الانسحاب من الساحل الغربي وهي تعلم ان الفاغنر موجودون وليس الجيش النظامي، حتى لو كان اشتباكًا بين الجندي الفرنسي والفاغنر القانون والسياسية ومواثيق الأمم المتحدة لصالح فرنسا! في ليبيا كان هناك تعاون بين جزء من الليبيين وحفتر ومن معه في الشرق الليبي وتبادل مصالح وهذا معروف، وكان هناك ائتلاف آخر بين تركيا وطرابلس وغيرهم من الدول، المثير للاستغراب انسحاب فرنسا أمام الفاغنر”.

واعتقد أن اللعبة متعددة الأقطاب، لذلك سيكون هناك خلل واضح في استمرار النفوذ، ففرنسا لا تعلم ماذا تريد وكيف تدير الأمور؛ لأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصالح، لافتًا إلى أن الدول التي لديها قدره عسكرية كبيرة باستطاعتها أن تفتح عدة جبهات متعددة، بالأخص إذا كانت الجبهات ليست بالحجم الكبير وروسيا في حرب مع أوكرانيا وتستطيع أن تخوض حروبًا في مناطق أخرى؛ لأن لديها جيشًا كبيرًا وقدرة عسكرية ومالية، وهذا ينعكس على تركيا عند الحديث عن حرب شامله.

وفي الختام نوّه إلى أن “اللعبة الآن في ليبيا هي الإمداد بالسلاح، أفضل من أن تخوض المعركة أنت، فلا ينقص الآن الجيش الليبي الخبرات العسكرية؛ لأنه حصلت عدة دورات تدريبية عسكرية، والمقاتلون في الجيش الليبي تدربوا على عدة أسلحة متنوعة، الوفاق الفرنسي الروسي الذي لاحظناه في ليبيا لا أظن أنه سيكون موجودًا، ولا بد من استخدام هذه الورقة على روسيا”.