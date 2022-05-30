فلسطين – أفادت “شبكة قدس” الفلسطينية، بأن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قد يقدم استقالته للرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، أو غدا.

ورجحت مصادر مطلعة لـ”شبكة قدس” الفلسطينية، بأن تلقى استقالة اشتية قبولا من الرئيس محمود عباس.

وأوضحت المصادر، أن عدة أسباب دفعت اشتية لتقديم استقالته، من بينها تحميل الأداء الحكومي جزء من المسؤولية عن الخسارة التي منيت بها حركة “فتح”، في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت، خلال الشهر الجاري.

وأشارت المصادر إلى وجود خلافات كذلك داخل الحكومة، وخاصة مع وزير المالية شكري بشارة، والتي أدت لتقديم الأخير استقالته مؤخرا، وهي أحد الأسباب التي سرعت من توجه اشتية لتقديم استقالته.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة لـ”قدس”، أن المجلس الثوري في الاجتماع الذي عقد في 22 يونيو 2021 قد أقر مسألة إجراء تغييرات واسعة تشمل تغيير الحكومة وفصلها عن حركة “فتح”.

المصدر: شبكة “قدس”