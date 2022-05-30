إنجلترا – أتمت صفقة بيع فريق تشيلسي الإنجليزي لرجل أعمال أمريكي، وهي صفقة وصفت بسطو واضح للحكومة البريطانية على ممتلكات وأرصدة الأثرياء الروس مثل رومان أبراموفيتش المالك السابق للفريق.

وكان تشيلسي قد أعلن توصل مالكه رومان أبراموفيتش لاتفاق مع تود بويلي لبيع النادي رسميا مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني.

وجاء في بيان للنادي عبر موقعه الرسمي: “يمكن أن يؤكد نادي تشيلسي لكرة القدم أنه تم إبرام اتفاقية نهائية الليلة الماضية لبيع النادي لشركة تود بويلي (كليرليك كابيتال)”.

ووافق الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميير ليغ”، والحكومة البريطانية على الصفقة.

وكانت الحكومة البريطانية قد حجزت على أكثر من 1.5 مليار من استثمارات أبراموفيتش في النادي الرياضي، وتدعي أن هذه الأموال ستستخدم في إعادة إعمار أوكرانيا ومساعدة الجمعيات المدنية ذات الطابع الإنساني والاجتماعي الأوكرانية.

المصدر: RT