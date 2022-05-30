الأردن – حلّت لاعبة الفنون القتالية المختلطة، الأردنية لينا فياض، ضيفة على برنامج ناس أونلاين، للحديث عن مشوارها الرياضي والصعوبات التي واجهت اختيارها هذا العالم الذي يُعد حكرا على الرجال.

واستهلت فياض حديثها عن دخولها عالم الرياضة الذي بدأ في عمر صغير، بممارسة رياضة التايكواندو، ثم الكيك بوكسينغ، والمصارعة، لتستقر على أن تكون لاعبة MMA، مضيفة أنها تحب الرياضات العنيفة والتي تحتاج إلى تحدي.

وأضافت اللاعبة الأردنية، أنها واجهت مواقف وانتقادات مختلفة في بداية طريقها في عالم الفنون القتالية المختلطة، معتبرة أن “الناس تنتقد كثيرا، ولكن لا يجب التوقف عند كلامهم، وألا نهتم به”.

وتابعت لينا أن شغفها في هذه الرياضة هو الأساس، وأنه “يجب معرفة أن اللاعبات في هذا المجال الرياضي لا يفقدن أنوثتهن، بل على العكس، هنّ يحققن اللياقة البدنية والنفسية، وتجعلهن يفكرنّ بطريقة سليمة”.

وحول لقبها “الوحش الشرس”، قالت لينا “إن هذا اللقب لايزعجني، بل أحبه، لأني أكون في الحلبة شرسة، وهذه هي طريقتي في ممارسة الرياضة”.

المصدر: RT