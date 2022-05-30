الأردن – تابع وزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، صالح الخرابشة، سير العمل بمشروع محطة الرامة التي سترفع كميات الكهرباء المصدرة من شبكة الكهرباء الأردنية الى الشبكة الفلسطينية.

واطلع الخرابشة، مع رئيس سلطة الطاقة والمعادن الفلسطيني المهندس ظافر ملحم، ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة، على سير العمل بمشروع محطة الرامة التي سترفع كميات الكهرباء المصدرة من شبكة الكهرباء الأردنية إلى الشبكة الفلسطينية من 40 ميغاواط الى 80 ميغاواط، اعتبارا من شهر تموز المقبل.

وأوضح الخرابشة، أن “المشروع يأتي في إطار حرص الأردن على تلبية احتياجات الاشقاء في فلسطين من الطاقة الكهربائية، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين”.

وأكد أهمية محطة الرامة الكهربائية في رفع كمية الطاقة المصدرة إلى شركة كهرباء القدس من الشبكة الأردنية من 40 ميغاواط حاليا إلى 80 ميغاواط، حرصا من البلدين على زيادة أوجه التعاون في مختلف المجالات، خاصة وأن قطاع الطاقة من القطاعات الحساسة التي تؤثر في باقي القطاعات استراتيجياً واقتصاديا.

المصدر: “خبرني”