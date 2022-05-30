ليبيا – استبعد أستاذ القانون الدستوري سامي الأطرش تحقيق نجاح لأي حكومة تمارس عملها من خارج العاصمة طرابلس في إشارة إلى إعلان رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا مباشرة حكومته العمل من مدينة سرت.

الأطرش وفي مداخلة له عبر برنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” ، وتابعته صحيفة المرصد، قال: “المشهد السياسي معيب بشكل كبير، الأمر الذي يجعل جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تتخبط خارج منظومة الدولة الديمقراطية الصحيحة، والمسألة أكبر من عمل الحكومة من داخل أو خارج الحكومة”.

وأضاف: “هناك لبس كبير من مناطق كثيرة في ليبيا حول مدى دور ما يسمى بالكتائب العسكرية التي ليست منظمة تحت جناج تنظيم دولي صحيح وفقًا لمفاهيم الدولة المدنية وهو جيش وطني وهناك تهويل للصورة، فهناك فرق شاسع بين دفاع أهالي طرابلس عن مفهوم الدولة المدنية وبين ما تقوم به حكومة عبد الحميد الدبيبة في الغرب الليبي، حيث ما زلت تتناغم مع مفهوم الدولة المدنية والديمقراطية ومشروع الانتخابات وهذا خطاب إيجابي”.

وبسؤاله حول حكومة فتحي باشاآغا وهل هي حكومة عسكرية، أجاب الأطرش: “نعم، حكومة باشاآغا وقعت في خطأ كبير عندما تحالفت مع العسكر،فباشاآغا أبدى قبوله لوجود علاقة قائمة مع عسكريين وهذ أمر مخالف لمفهوم الدولة المدنية، أما حكومة الدبيبة فوليدة اتفاق تونس وجنيف، وتحت اتفاقية دولية تمت بين جميع الأطراف ذات قوة على الأرض ويعتبر دخولها إلى طرابلس رسمي بموافقة دولية ووفقًا لما معايير دولية”.

وأردف: “أشباه الساسة الليبية في جميع أنحاء البلاد جلهم لايمثلون مفاهيم حقيقة ويسعون للسلطة، وهذا أمر واضح منذ عام 2011، ولا يحق لباشاآغا أن يعتبر حكومته حكومة استقرار وحكومة وطنية؛ لأن طريقته خاطئة ولا يمكن أن يصل إلى مايريد”.