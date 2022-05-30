إنجلترا – أعلن نادي مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم، أن الألماني رالف رانجنيك لن يتولى منصبا استشاريا في النادي، كما كان مقررا بسبب متطلبات عمله الجديد مدربا لمنتخب النمسا.

وتولى رانجنيك مهمة تدريب مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي، خلفا للنرويجي أولي غونار سولشير، واكتفى فريق “الشياطين الحمر” تحت قيادته بالمركز السادس في الدوري الانكليزي الممتاز “البريمير ليغ”.

وكان من المتوقع حسب الاتفاق بين رانجنيك، البالغ من العمر 63 عاما، وبين مانشستر يونايتد أن يعمل مستشارا للنادي لسنتين إضافيتين، لكن الاتحاد النمساوي تعاقد معه ليتولى مهمة تدريب منتخب بلاده.

وقال مانشستر يونايتد اليوم الأحد، في بيان رسمي: “نريد توجيه الشكر إلى رالف رانجنيك على الجهود التي بذلها خلال توليه منصب المدرب الموقت للفريق على مدى الأشهر الستة الأخيرة”.

وأضاف “بالاتفاق بين الطرفين، سيقوم رالف بالتركيز فقط على منصبه الجديد مدربا لمنتخب النمسا، ولن يتولى منصبا استشاريا في مانشستر يونايتد”.

المصدر: وكالات