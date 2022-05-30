ليبيا – قال المحلل الليبي أيوب الأوجلي إن العملية التي يشنها الجيش الليبي ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة للقضاء على أي وجود للإرهابيين في الصحراء الليبية.

المحلل أوضح في تصريح لصحيفة “العين الاخبارية” أن وحدات النخبة باللواء طارق بن زياد المعزز وصلت قبل أيام إلى الجنوب للتحضير لهذه العملية التي تستهدف الجماعات “الإرهابية” التي تتخذ من الجنوب الليبي معقلًا لها.

وأشار إلى أن هذه العملية تعتبر استكمالًا لعمليات القوات المسلحة في الجنوب والمستمرة منذ فترة بالتعاون مع الاستخبارات العسكرية.

ولفت إلى أن عمليات الجيش أشادت بها كل دول العالم، وقضت على العديد من القيادات المهمة في التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أن القضاء على تنظيم “داعش” أمر صعب للغاية، نظرًا لعدم تعاون دول الجوار في هذا الملف خاصة في الجنوب.

كما أكد أن الحدود الليبية مترامية الأطراف، مما “يعقد” مهمة الجيش، ومع ذلك القوات وجهت بالفعل ضربات حاسمة لتنظيم داعش وغيره من التنظيمات المتطرفة خلال السنوات الماضية.