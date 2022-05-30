ليبيا – قال الأكاديمي والباحث السياسي يوسف البخبخي إن التقرير الصادر عن خبراء الأمم المتحدة يؤكد جملة من الحقائق وهي ما طرح حول الفاغنر وحجم الأزمة التي تعيشها ليبيا وطبيعة المشروع الانقلابي وخطورة الاقتراب الروسي من سواحل ليبيا وإيقاع ليبيا بين فكي كماشة الاستقطاب الدولي.

البخبخي أوضح خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعته صحيفة المرصد أن التقرير يؤكد طبيعة المشروع الانقلابي، وهذا المشروع أبان أنه لا وطنية له، فهؤلاء المرتزقة لا يرتبطون بالقانون الدولي وارتكبوا جرائم حرب ضد الإنسانية في العديد من دول العالم، بالتالي التقرير يتحدث عن ظاهرة شديدة الخطورة.

وطالب الحكومة ووزارة العدل بضرورة أن تلاحق هؤلاء المرتزقة قانونيًا والدولة التي تتبناهم، مشيرًا إلى أن كل التقارير الدولية اليوم تشير أن الفاغنر تقع تحت هيمنه الاستخبارات العسكرية الروسية، ولديها قاعدة قائمة جنوب روسيا خاصة بها ولا يمكن استمرار الحديث عن الزيارات ومحاولة للتواصل بالخصوص. بحسب قوله.

وتابع قائلًا: “لا بد أن نقف لحقوقنا وضحايانا ولابد للحكومة والدولة أن تتخذ مواقف جادة في هذا الأمر والشواهد أمر قائم في هذا الخصوص، والتقارير التي كتبت عن الفاغنر لا عد لها ولا حصر. ما المبررات للوقوف موقف المتفرج والتخلي عن حقوقنا وحقوق أبنائنا وأطفالنا وضحايانا؟ أولى الخطوات لإيقاف هذه الانتهاكات حتى إذا لم نستطع فرض هذا عسكريًا، لدينا القانون وسيلة، ولدينا مجلس الأمن وجمعية عامة للأمم المتحدة لم نرَ محاولات جادة لمتابعة هذه الانتهاكات، حتى اليوم الملاحقات التي تحدث لمجرم الحرب حفتر، وهو السبب وراء كل هذه المصائب محاولات فردية من مجتمع مدني وافراد يلاحقونه في محاكم الولايات المتحدة”.

وبيّن أن الاشكالية في ليبيا سياسية فكل المعوقات التي تحدث اليوم تكمن نحو إيجاد حل سياسي وبناء الدولة والسلطة، معتبرًا أن التشكيلات المسلحة في ليبيا رغم أنها كان لها دور إيجابي في إيقاف العدوان على طرابلس وخلق نوع من الاستقرار داخل طرابلس، لكن تبقى خارج سلطة الدولة والحكومة، ومن الطبيعي حدوث التجاوزات وعدم الاستغراب عندما تتحدث منظمات الحقوق الدولية عن ذلك.

وأردف في ختام حديثة قائلًا: “نحن نتحدث عن تشكيلات مسلحة تتحرك باستقلالية ولها هامش واسع خارج سلطة الدولة، لذلك نحن بحاجة لحل سياسي واقعي، لكن اليوم عندما نأخذ مجلس النواب مثالًا، يتحرك في سياق تفكيك الدولة والحيلولة بينها وبين الاستقرار، وكل ما نقترب من خطوة يدفع بها الطرف الدولي والأممي نحو الانتخابات واستعادة المشهد يفاجؤنا مجلس النواب بمراوغة ومحاولة التفاف وصناعة حكومة موازية وضرب الاستقرار داخل طرابلس”، بحسب زعمه.