ليبيا – رأى المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش أن التركيز على خطورة تزايد أعداد المرتزقة في ليبيا والتحذير منه لا يعني أي شيء، وتقرير الخبراء في الأمم المتحدة لا يتضمن أي معلومات جديدة، فالجميع يعلم أن الأمم المتحدة تحدثت في تقارير الخبراء التابعين لها عن المرتزقة وإفلاتهم من العقاب وعدم احترام حظر السلاح.

البكوش قال خلال تغطية خاصة اذيعت على قناة “فبراير” السبت وتابعتها صحيفة المرصد: إن ما ينبغي فعله أن يكون هناك حراكًا في ليبيا؛ لأن المشكلة هي وجود أجسام مناط بها الانتقال بالبلاد لمرحلة دائمة بدستور وحكومة دائمة ومستقرة، لكنها تتزاحم بالتمديد لنفسها عن طريق مراحل انتقالية.

وأضاف: “الحراك الشعبي يفرز قياداته ولكن ليس هناك حراك شعبي، والطريقة التي يتعامل بها الشعب الليبي مع القضايا اليومية والسياسية أمر يندى له الجبين. لا تخرجون إلا مطالبة بزيادة المرتب!”.

كما استطرد قائلًا: “طاهر السني احتج على أداء البعثة لمجلس الأمن والجميع يعترض على أدائها ليس فقط في ليبيا بل اليمن وغيرها، الإشكالية ليست الولايات المتحدة، فلا أعتقد أنها تعترض على أن يكون المندوب من إفريقيا، الإشكالية ما توجهات هذا المندوب، روسيا لا تريد أي مندوب من إفريقيا وعارضت ترشيحات من المغرب والجزائر، والقضية أن مصر تريد مندوبًا ترضى عنه واحتمال أن يكون إفريقيًا؛ لأننا نعرف أن الدول الإفريقية معظمها ديكتاتوريات”.

ورأى أن رؤساء الدول المتدخلة في الشأن الليبي مسؤوليتهم هي حماية مصالح بلادهم وليس ليبيا، بالتالي أي توافق بينهم سيعكس تلاقي مصالح هذه الدول فكل دولة تريد شيئًا من ليبيا. بحسب تعبيره.

وأكد في ختام حديثه على ضرورة تعزيز ثقة الشعب بجدوى الحراك الشعبي فيما يتعلق بفرز قياداته. وفقًا لقوله.