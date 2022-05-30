ليبيا – كشفت وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال عن استلامها قيمة تعويضات مالية من شركة ليبيا وشركات معيدي التأمين عن طائراتها المتضررة عام 2014.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد أكد إن هذا الأمر تم بمجهوداتها والأطقم الفنية التابعة لها من إدارات الشؤون القانونية والمالية وطيران وبعد سجال قانوني استمر لسنوات، مشيرًا إلى تمكن اللجنة المشكلة للوصول إلى تسوية قانونية مع الشركتين من إنجاز مهامها.

وأضاف البيان إن التعويضات تم الحصول عليها من شركات معيدي للتأمين ومقرها لندن عبر شركة ليبيا للتأمين من دون تدخل أي جهة أخرى بوصف الأمر موضوع قضائي بحت تم الفصل فيه من قبل القضاء الليبي.