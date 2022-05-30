ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الأحد اجتماعًا مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية العميد رمضان الثمن وذلك لمتابعة سير العمل بالمصلحة والتعرف على الصعوبات التي تواجهها.

المجتمعون ناقشوا عدد من الملفات منها تحديث قاعدة البيانات، وملف الجنسية، إلى جانب تطوير المنظومات التقنية بالمصلحة.

كما التقى الدبيبة بعدد من الموظفين التابعين للمصلحة المعترضين على قرار مجلس الوزراء رقم (441) بشأن نقل تبعيتهم كمكاتب للشؤون المحلية للبلديات ورغبتهم في إبقاء تبعيتهم للمصلحة.

وطمأن الدبيبة موظفي المصلحة بأن ملفاتهم الوظيفية وإجراءاتهم المالية ستكون تابعة لوزارة الداخلية، وأن نقل بعض الاختصاصات المحلية لابد ان تتم عن طريق الإدارة المحلية.