ليبيا – أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة تعليماته لوزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح للعمل من أجل متابعة الوضع الصحي للإعلامي محمد بالرس علي.

الدبيبة وفي بيان له نشرته منصة “حكومتنا” طالب أبو جناج بتأمين علاج محمد بالرأس عاجلًا في الخارج.

وفي سياق متصل،قال عماد بالراس علي نجل الاعلامي والمعلق الرياضي محمد بالراس علي في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن والده تعرض إلى وعكة صحية ادخلته العناية لمدة 4 ايام وخرج من المستشفى ولايزال تحت الرعاية الطبية الفائقه داخل المنزل وبعد تشخيص والده اتضح انا لديه قسور في عضلة القلب وجلطه في الدماغ وتضخم في البروستاته و يحتاج الى عملية مرارة في أسرع وقت خارج ليبيا نظرا لعدم تحمل قلبه البنج وعدم وجود رعاية طبية جيدة داخل البلاد”.

ونوه نجل بالراس إلى أن والده لم يتلق أي مساعدة من أي جهة في الدولة كما يدعي البعض،مضيفًا :” كامل علاج والدي ورعايته الطبية ماهي إلا مجهودات ذاتية رغم كثرة الزيارات من شخصيات سياسية ورياضية أخرها وزير الصحة دون أي جدوى.ورغم إعطاء كثير من الوعود من أكثر من مسؤول ولم نر أي شيء على أرض الواقع، فقط التقاط الصور والإدعاء بأنهم قاموا بعلاج والدي على مواقعهم الشخصية”.

وأضاف :”والدي قدم الكثير لليبيا ولم يبخل عليها يوما من الأيام حتى عندما عرض عليه العمل خارج البلاد رفض تحت بند ليبيا قبل كل شيء ،واليوم والدي لم يجد حتى العلاج داخل ليبيا ولا الرعاية الطبية أو الاهتمام من الدولة”.