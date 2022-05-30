الشناوي يوجه رسالة لصلاح بعد الفشل في “الانتقام” من ريال مدريد

الشناوي يوجه رسالة لصلاح بعد الفشل في “الانتقام” من ريال مدريد

مصر – حرص حارس قائد نادي الأهلي المصري، محمد الشناوي، على دعم مواطنه وزميله في المنتخب محمد صلاح، نجم ليفربول، بعد الخسارة مجددا أمام ريال مدريد أمس السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال محمد الشناوي، في المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي دوري أبطال إفريقيا، “حزين للغاية بعد خسارة زميلي بالمنتخب الوطني محمد صلاح لقب نهائي أوروبا.. كنت أتمنى أن تكلل جهوده الكبيرة مع ليفربول بالتتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه”.

وأضاف الشناوي، أن محمد صلاح بذل كل ما لديه وفعل كل ما في وسعه، لكن هذا لم يكن كافيا لحصد لقب دوري أبطال أوروبا، الذي حسمه ريال مدريد بالفوز بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما أمس السبت، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتمنى الشناوي التوفيق لمحمد صلاح في المباريات والبطولات المقبلة، باعتباره واحدا من أفضل لاعبي العالم خلال السنوات الأخيرة بفضل مستواه الرائع مع “الريدز”.

وأكد الشناوي أن لاعبي الأهلي شاهدوا نهائي أبطال أوربا يوم أمس، لأن هذا طبيعي فهم يحاولون الاستفادة والتعلم من مثل هذه المواجهات الكبرى، موضحا أن ليفربول قدم ما عليه في النهائي الأوروبي لكن اللقب ذهب لريال مدريد.

ويستعد الأهلي لخوض االمباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، ضد الوداد المغربي مساء غد الاثنين، على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية.

المصدر: وكالات