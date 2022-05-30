ليبيا – أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني إنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وأزمة الثقة المتفاقمة وشبح الانقسام يجب السعي لتبني نظام حكم محلي يرتكز على محافظات تتبعها بلديات منتخبة من الشعب ومناطق محلية.

الشيباني رأى في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه يجب أن تمنح صلاحيات واسعة للمحافظات والبلديات ويصبح المحافظ كرئيس دولة في محافظته، بمعاونة عمداء البلديات التابعين له يشكلون مجلس المحافظة.

وأضاف: “يمنح المحافظ صلاحيات إدارة شؤون محافظته ومواردها الخاصة وتصل الخدمة الى المواطن أينما كان، تختفي المركزية ولا يصبح رئيس الحكومة مالك كل شيء، يعطي من يشاء ويحرم من يشاء”.

ونوّه إلى أنه بهذا النظام يقف هدر المال العام والصرف العشوائي الذي جرى خلال السنوات الماضية، ويتم توزيع الميزانية على المحافظات بناء على أسس وقواعد منظمة واحتياجات ومشاريع واضحة وشفافة تخضع إلى رقابة ومتابعة ومحاسبة من الجهات الرقابية التابعة للسلطة التشريعية.