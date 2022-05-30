ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب عبد الهادي الصغير أن اتهام رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لمجلسي النواب والدولة بعرقلة الانتخابات محاولة جديدة لخلط الأوراق، وإثارة البلبلة في البلاد نظرًا لقرب انقضاء خارطة الطريق الأممية نهاية يونيو المقبل، ومن ثم انتهاء أي كلام على تمتعه وحكومته بالشرعية محليًا أو دوليًا.

الصغير وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، أوضح أن الدبيبة متشبث بالسلطة ويرفض الخروج منها، ويحاول تجييش الشارع لصفه، ولكن واقع الحال يقول: إن حكومته نفوذها منحصر بالعاصمة فقط.

وأضاف الصغير وهو عضو مشارك في اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة، أن هجوم الدبيبة على المجلسين ليس جديدًا، بل هو مكرر منذ توافقهما على اختيار حكومة برئاسة فتحي باشاآغا لتولي مهام مسؤولية السلطة التنفيذية.

ورفض الصغير ما يطرح حول أن مجمل المواد الدستورية التي تم التوافق عليها لا خلاف عليه، متابعًا: “هذا غير صحيح، هناك مواد لم نقترب منها كونها وبنصها الدستوري ليست مواد خلافية، وبالطبع هي ضمن الـ137 مادة، ولكننا ناقشنا أيضًا مواد أخرى كانت محل خلاف، ورأينا ضرورة تعديلها، وهو ما قمنا به وسط حالة من التوافق”.