ليبيا – أظهرت بيانات حديثة لمصرف ليبيا المركزي بأن احتياطيات ليبيا تغطي وارداتها لمدة 28 شهرًا، وكانت ليبيا تغطي ضعفي هذا الرقم قبل سنة 2013.

المركزي أوضح في بيانات حصل موقع “العربي الجديد” القطري على نسخة منها بأن احتياطيات ليبيا انخفضت إلى 45.9 مليار دولار، وذلك بعد تغطية غطاء العملة بشقي المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء.

وذكر الموقع بأن احتياطيات ليبيا تآكلت لدى المصرف المركزي خلال الفترة 2013 حتى نهاية 2020 بنسبة 49.7%، عما كانت عليه في سنة 2012.

وحذّر المركزي من أن احتياطيات الدولة الليبية من العملات الأجنبية لم تعد كافية وملائمة لمواجهة أي حالة طارئة.

وطالب بضرورة دعم الاحتياطيات من العملات في المدى القصير والمتوسط ومضاعفتها ومنع تآكلها، مطالبًا بفك التجميد على أصول الصندوق السيادي.

وبيّن المركزي أن الدولة تقع تحت معضلة الاحتفاظ باحتياطي كافٍ وملائم لمواجهة أي طارئ.

وذكر أن عدم الاحتفاظ باحتياطي عملات أجنبية غير كافٍ سوف يؤثر سلبًا على الوضع المعيشي للموطنين.

وبحسب مراقبين صرحوا لذات الموقع أن الحكومة قد تضطر إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي في حالة استمرار تأزم الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد.