ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن الاجتماع الذي دعا له رئيس المجلس في سرت، الثلاثاء المقبل، سيناقش مشروع قانون الميزانية المقدمة من قبل الحكومة.

العرفي وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أضاف أن أهم بنود الاجتماع هو بند توحيد المرتبات، وفي حال التوصل إلى حل في هذا البند سيعقد المجلس جلسة لاعتماد الميزانية.

وأكد العرفي أن جميع بنود الميزانية وافق عليها مجلس النواب، إلا أن هناك خلافًا لدى بعض الأعضاء على بند المرتبات فقط.

وفي سياق متصل،وصف العرفي حديث رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة عن إجراء انتخابات بـ”غير الواقعي، والمتخبط في كل شيء”، مشيرًا إلى أن قرارات الدبيبة غير الصحيحة جعلت الوضع الأمني متوترًا جدًا في العاصمة.