إسبانيا – أقر مهاجم ريال مدريد، الفرنسي، كريم بنزيما، بأنه فعل كل ما في وسعه هذا الموسم، ليكون المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية، بعد أن ساهم في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا.

ولم يسجل بنزيما في المباراة النهائية ضد ليفربول 1-0 أمس السبت، بعد أن حمل هدف الفوز توقيع البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور، إلا أن الفرنسي تصدر ترتيب هدافي المسابقة القارية الأم هذا الموسم مع 15 هدفا، بينها 10 في الأدوار الإقصائية.

وقال المهاجم الدولي الفرنسي لقناة “كانال بلوس” بعد مباراة ليفربول ردا على سؤال عما إذا كان يفكر بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” سنويا لأفضل لاعب في العالم: “بالطبع.. الآن سأنضم إلى المنتخب الوطني ولكن أعتقد أنه على صعيد النادي لا يمكنني القيام بأفضل من ذلك. سنرى ما سيحصل. على كل حال، أنا فخور بما حققته”.

وسجل بنزيما “هاتريك” أمام كل من باريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي في الدورين ثمن النهائي وربع النهائي تواليا، بالإضافة إلى هدف إيابا ضد الـ”بلوز” وثلاثة أهداف في مباراتين ضد مانشستر سيتي في نصف النهائي.

وقال بنزيما في إشارة إلى الـ”ريمونتادا” الرائعة التي حققها الريال مرات عدة في طريقه إلى نهائي دوري الأبطال وأصبح أول فريق يتوج باللقب رغم خسارته ثلاث مباريات في الأدوار الإقصائية “ليس هناك حظ، بإمكانك أن تكون محظوظا مرة واحدة، ولكن ليس في كل مرة. استحقينا الفوز، لقد قمنا بمجهود كبير، عدنا كل مرة ولم نستسلم”.

وتابع “نحن مجموعة وكل لاعب فيها مهم. الأساسيون، البدلاء، الذين لا يلعبون ولكن يقدمون كل ما لديهم في التمارين”.

وسينضم بنزيما (34 عاما) إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي لسلسلة من مباريات في دوري الأمم الأوروبية في يونيو المقبل، بعد أن أنهى الموسم برصيد 44 هدفا مع ريال مدريد في جميع المسابقات، بينها 27 في الدوري ساهمت بتتويج الفريق بطلا لإسبانيا.

وسيعلن عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية في 17 أكتوبر المقبل قبل نهائيات كأس العالم 2022 في قطر أواخر العام.

المصدر: أ ف ب