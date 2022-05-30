ليبيا – التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري مع مدير مكتب التشغيل بالشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز موسى الزلاوي وكبير مهندسي متابعة المشروعات محمد الزوي.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي بلدية بنغازي عزم الشركة على تنفيذ عدد من المشروعات السريعة التي تُغذي عددًا من التجمعات السكنية بالغاز الطبيعي (SNG) من خلال تنفيذ محطات الغاز المُسال وضخه خلال شبكات توزيع الغاز، وإمكانية تنفيذ إمداد التجمع السكني لمنطقة قاريونس بالغاز الطبيعي (غاز الطهي).

بدوره، أكد رئيس المجلس البلدي بنغازي على دعم ومُساندة الشركة بهذا الشأن واستعداد البلدية لتذليل كافة الصعوبات والمُساعدة في إنهاء المُتطلبات والإجراءات القانونية وتخصيص المساحات الأرضية اللازمة للمشروع.

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