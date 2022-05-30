بولندا – أفادت وزيرة المناخ والبيئة في بولندا، آنا موسكفا، بأن بلادها أوقفت إمدادات الوقود المجانية إلى أوكرانيا، والآن تقوم بولندا بتزويد أوكرانيا بالوقود على أساس دفع الثمن.

وقالت الوزيرة في مقابلة مع مجلة BiznesAlert اليوم الاثنين: “في بداية (العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا) قدمنا ​​الوقود مجانا لأوكرانيا، والآن هذه شحنات تجارية”.

وشددت الوزيرة على أن بولندا تقوم بعمليات تسليم صادرات منتظمة إلى أوكرانيا، ولكن مع مراعاة أولوية السوق البولندية.

وأوضحت المسؤولة: “شركات الوقود في أوكرانيا تتكيف. شحناتنا كانت استجابة للأزمة، لكن هذا القطاع منظم جيدا، لذلك توجد إمكانات سوقية هناك”.

المصدر: نوفوستي