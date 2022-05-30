 تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /30.05.2022/ – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي تنفيذ مهام عمليته الخاصة في أوكرانيا من خلال استهداف مواقع البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية في أنحاء البلاد والمضي قدما في تحرير أراضي دونباس.

ميدانيا..

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تداعيات العملية العسكرية وأصداؤها..

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المصدر : RT