إسبانيا – وصلت بعثة ريال مدريد مقر مقاطعة مدريد، لمقابلة رئيسة المقاطعة إيزابيل دياز أيوسو، التي كانت شاهدة على فوز “الميرينغي” بدوري أبطال أوروبا، في نهائي باريس 2022.

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أول من غادر حافلة الفريق، لمقابلة ومعانقة رئيسة منطقة مدريد.

وصافحت أيوسو بعثة الفريق كاملة، اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، القادمين من ” كاتدرائية ألمودينا” على متن حافلة مكشوفة أثناء الاحتفالات، باللقب الـ35 في الدوري الإسباني، والـ14 في الدوري الأوروبي، على حساب ليفربول، إثر فوزه عليه بهدف نظيف يوم أمس السبت.

وقبل بدء الفعالية، التقطت إيزابيل دياز أيوسو، صورة مع كأس الليغا كأس دوري الأبطال، إلى جانب بيريز وبنزيما ومارسيلو ومودريتش وناتشو.

وبدأت أيوسو الاحتفالية بمنح بيريز لوحة تذكارية لدوري الأبطال.

ومن جانبه، أهدى مارسيلو، بصفته قائد الفريق، رئيسة منطقة مدريد، قميصا تذكاريا لنهائي “التشامبيونز ليغ”، يحمل رقم 1 واسم “دياز أيوسو” على الظهر، ولم تتردد بدورها في ارتدائه على الفور.

وكان مارسيلو أول من تحدث بصفته قائد ريال مدريد، والذي أعلن بعد تتويج باللقب الأوروبي الخامس مع ريال مدريد والـ14 في تاريخ النادي، أن مباراة الأمس كانت الأخيرة له بقميص الملكي، لذا دوت في القاعة نداءات تردد “مارسيلو، ابق معنا”.

وقال البرازيلي: “لا يسعني سوى التوجه بالشكر وتقديم كأسي الموسم، وأود أيضا أن أتوجه بالشكر إلى مقاطعة مدريد الرائعة.. استمتعنا بالعيش فيها كثيرا”.

ومن جانبه، قال بيريز: “مدريد هي نقطة انطلاقنا، ومن هنا استطعنا نقل قيمنا إلى العالم، وإلى كل من يمثل هذا الشعار وهذا القميص”.

وأضاف: “كأس أوروبا التي حققناها في باريس، ستظل عالقة في الأذهان كواحدة من أعظم الكؤوس في تاريخ التشامبيونز ليغ”.

وأردف: “لقد استطاع ريال مدريد من جديد الاستحواذ على قلب المشجعين، في جميع أنحاء العالم، مما يزيد من أسطورة نادينا.. لقد انتصرنا على أربعة أندية عمالقة في أوروبا، عن طريق إيماننا دوما بأنفسنا، وقتالنا حتى النهاية”.

المصدر: وكالات